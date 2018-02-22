Okurlarını bekleyen kitaplar

Taze okumalar yapmak isteyen kitapseverler için romandan, öyküye, denemeden şiire, felsefeden incelemeye kadar yeni eserler raflarda yerini alıyor.
Kitap Ayracı olarak her hafta size yeni kitaplar sunmaya özen gösteriyoruz. Okurların iştahını kabartan kitaplar yayımlanmaya devam ediyor. Yayınevlerinin özenli çalışmasıyla okurlara ulaşan yapıtlar okunmayı bekliyor.
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Sabahattin Ali'nin anılarından oluşan Şehirlere Alışamadılar - Sabahattin Ali'nin Şehirleri anı türündeki kitap öne çıkıyor. Öte yandan usta şair Refik Durbaş'ın anılarını kaleme aldığı Anılarımın Kardeşi İzmir de raflarda yerini alanlardan.
Lübnalı yazar Amin Maaoluf da 29 Numaralı Koltuğun Hikâyesi adlı inceleme kitabıyla okurlarına merhaba diyor.
Yayımlanan kitaplar arasından sizler için bir seçki hazırladık.
Hepinize keyifli okumalar diliyoruz...
ANILARIMIN KARDEŞİ İZMİR
Anılarımın Kardeşi İzmir, Refik Durbaş'ın ilk gençliğinin kişisel tarihi…
Yazar: Refik Durbaş
Yayınevi: Sözcükler Yayınevi
Türü: Anı
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 208
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29 NUMARALI KOLTUĞUN HİKÂYESİ
Amin Maalouf 2011 yılında Claude Lévi-Strauss’un ardından Fransız Akademisi’nde 29. Koltuğa seçildi.
Öyküsünü yazdı.
Yazar: Amin Maalouf
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: Orçun Türkay
Türü: İnceleme
Baskı yılı: 2018
Syf: 208
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ÇATLAK KIZLAR SAĞLAM KAPIDA
Ayten Kaya Görgün, yeni kitap.
Yazar: Ayten Kaya Görgün
Yayınevi: Ayizi Kitap
Türü: Öykü
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 166
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TANIL BORA - ZAMANIN KELİMELERİ
Tanıl Bora, Zamanın Kelimeleri’nde yakın tarihin siyasal hayatında döne dolaşa tekrarlanan deyim ve söyleyişlerin, sloganların, kalıp sözlerin izini sürüyor.
Yazar: Tanıl Bora
Yayınevi: İletişim Yayınları
Türü: İnceleme, araştırma
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 278
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CHRISTOPHER GOFFARD - GAMMAZ CEKETİ
Christopher Goffard’dan polisiye severlerin keyifle okuyacağı bir ilk roman.
Yazar: Christopher Goffard
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Çeviren: Efe Pötöy
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 320
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RUTGER BREGMAN - GERÇEKÇİLER İÇİN ÜTOPYA
Gerçekçiler İçin Ütopya, bir geleceği tahmin girişimi değil, geleceğin kilitlerini açma girişimi.
Yazar: Rutger Bregman
Yayınevi: domingo Yayınevi
Çeviren: Duygu Akın
Türü: Düşünce
Baskı yılı: 2018
Syf: 328
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KAPALI KAPILAR ARDINDA
B. A. Paris'in çok satan nefes kesen romanı.
Yazar: B. A. Paris
Yayınevi: Doğan Kitap
Çeviren: Mehmet Gürsel
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 298
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TURAN AKINCI - SÜRGÜN
Adeta bir serüven romanı gibi okunan bu kitap, dönemin az bilinen olaylarını gözler önüne seriyor.
Yazar: Turan Akıncı
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 254
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ÜRÜN DİRİER - GÖZÜN SERÜVENİ
Ürün Dirier, Gözün Serüveni ile görmenin yalnızca mekanik bir süreç olmadığını vurguluyor.
Yazar: Ürün Dirier
Yayınevi: Büyük Kitaplar
Türü: Anlatı
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 132
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SABAHATTİN ALİ'NİN ŞEHİRLERİ
Şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Türü: Anı
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 212
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]