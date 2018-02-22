Okurlarını bekleyen kitaplar

Taze okumalar yapmak isteyen kitapseverler için romandan, öyküye, denemeden şiire, felsefeden incelemeye kadar yeni eserler raflarda yerini alıyor.

Kitap Ayracı olarak her hafta size yeni kitaplar sunmaya özen gösteriyoruz. Okurların iştahını kabartan kitaplar yayımlanmaya devam ediyor. Yayınevlerinin özenli çalışmasıyla okurlara ulaşan yapıtlar okunmayı bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Sabahattin Ali'nin anılarından oluşan Şehirlere Alışamadılar - Sabahattin Ali'nin Şehirleri anı türündeki kitap öne çıkıyor. Öte yandan usta şair Refik Durbaş'ın anılarını kaleme aldığı Anılarımın Kardeşi İzmir de raflarda yerini alanlardan.

Lübnalı yazar Amin Maaoluf da 29 Numaralı Koltuğun Hikâyesi adlı inceleme kitabıyla okurlarına merhaba diyor.

Yayımlanan kitaplar arasından sizler için bir seçki hazırladık.

Hepinize keyifli okumalar diliyoruz...

ANILARIMIN KARDEŞİ İZMİR

Anılarımın Kardeşi İzmir, Refik Durbaş'ın ilk gençliğinin kişisel tarihi…

Yazar: Refik Durbaş

Yayınevi: Sözcükler Yayınevi

Türü: Anı

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 208

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

29 NUMARALI KOLTUĞUN HİKÂYESİ

Amin Maalouf 2011 yılında Claude Lévi-Strauss’un ardından Fransız Akademisi’nde 29. Koltuğa seçildi.

Öyküsünü yazdı.

Yazar: Amin Maalouf

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Orçun Türkay

Türü: İnceleme

Baskı yılı: 2018

Syf: 208

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

ÇATLAK KIZLAR SAĞLAM KAPIDA

Ayten Kaya Görgün, yeni kitap.

Yazar: Ayten Kaya Görgün

Yayınevi: Ayizi Kitap

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 166

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitapseç

TANIL BORA - ZAMANIN KELİMELERİ

Tanıl Bora, Zamanın Kelimeleri’nde yakın tarihin siyasal hayatında döne dolaşa tekrarlanan deyim ve söyleyişlerin, sloganların, kalıp sözlerin izini sürüyor.

Yazar: Tanıl Bora

Yayınevi: İletişim Yayınları

Türü: İnceleme, araştırma

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 278

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

CHRISTOPHER GOFFARD - GAMMAZ CEKETİ

Christopher Goffard’dan polisiye severlerin keyifle okuyacağı bir ilk roman.

Yazar: Christopher Goffard

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Çeviren: Efe Pötöy

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 320

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

RUTGER BREGMAN - GERÇEKÇİLER İÇİN ÜTOPYA

Gerçekçiler İçin Ütopya, bir geleceği tahmin girişimi değil, geleceğin kilitlerini açma girişimi.

Yazar: Rutger Bregman

Yayınevi: domingo Yayınevi

Çeviren: Duygu Akın

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Syf: 328

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

KAPALI KAPILAR ARDINDA

B. A. Paris'in çok satan nefes kesen romanı.

Yazar: B. A. Paris

Yayınevi: Doğan Kitap

Çeviren: Mehmet Gürsel

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 298

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

hepsiburada

TURAN AKINCI - SÜRGÜN

Adeta bir serüven romanı gibi okunan bu kitap, dönemin az bilinen olaylarını gözler önüne seriyor.

Yazar: Turan Akıncı

Yayınevi: Remzi Kitabevi

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 254

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

ÜRÜN DİRİER - GÖZÜN SERÜVENİ

Ürün Dirier, Gözün Serüveni ile görmenin yalnızca mekanik bir süreç olmadığını vurguluyor.

Yazar: Ürün Dirier

Yayınevi: Büyük Kitaplar

Türü: Anlatı

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 132

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap ve Kitap

SABAHATTİN ALİ'NİN ŞEHİRLERİ

Şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Anı

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 212

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]