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Gebze için Şimdi Kazanç Vakti!

Yaşama ve konfora dair her şey şimdi çok yakınınızda.

Özel Haber | 21.09.2018 - 09:47..
  1. Haberler
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Gebze için Şimdi Kazanç Vakti!

Çocuklarınız için özel olarak tasarlanmış oyun alanları, yeşillikler içerisinde sevdiklerinizle birlikte keyfini çıkaracağınız yürüyüş yolları, açık spor alanları, kapalı ve açık otoparkları ve özenle dizayn edilmiş evleriyle birlikte dinamik bir kent merkezinin tüm avantajları sizleri bekliyor.

Gebze için Şimdi Kazanç Vakti!

Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden biri Gebze’nin potansiyeliyle huzurlu yaşamı bir arada sunan Gebze Emlak Konutları 3 Etap’ta; ihtiyacınıza uygun daire tipleri, 1955 adet konut, 97 adet ofis ve ticari ünite, tüm dairelerde açık veya kapalı balkon ve 24 saat güvenliğiyle ayrıcalıklı bir yaşama kavuşabilir; yeşillikler içinde yaşam, kuş cıvıltıları ve özlemini duyduğunuz konforlu hayatın kapılarını aralayabilirsiniz.

Gebze için Şimdi Kazanç Vakti!

İstanbul ve İzmit gibi iki büyük şehrimizin arasında, sanayimizin yıldızı olan Gebze bölgesinde, kent yaşamının dinamizmiyle huzurlu bir yaşamı bir arada sunan Gebze Emlak Konutları, 3. etabıyla sizleri İstanbul’un doğuya açılan kapısında, İstanbul-Yalova-İzmit üçgenine yarım saat mesafede ev sahibi olmaya davet ediyor.

Gebze için Şimdi Kazanç Vakti!

31 Ekim’e kadar geçerli olan kampanyada ayrıca; yüzde 10 indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0,98 vade farkı ile Emlak Konut güvencesiyle Gebze Emlak Konutları’nda bankasız ve kefilsiz konut sahibi olmanın önü açılıyor.

Gebze için Şimdi Kazanç Vakti!

Gebze için Şimdi Kazanç Vakti!

Gebze Emlak Konutları 3. Etap, İstanbul’un yanı başında sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam sürmek, yatırımlarını değerlendirmek ve geleceğini güvence altına almak isteyen herkesi Gebze’de ev sahibi olmaya davet ediyor.

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