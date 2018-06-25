Bitlis'te 1 askerimiz şehit oldu

Genel Merkez önünde bekleyen partililere hitap eden Tuncay Özkan, herkesin evine dönmesini istedi.

Seçim yenilgisinin ardından açıklama yapmak için basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, TRT ekibini toplantı salonundan dışarı çıkardı.

Sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra "oylar çalınıyor" diye algı yapan Kaftancıoğlu, YSK'nın açıklamasından sonra seçmene teşekkür etti.

Fox Tv haber spikeri İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin seçim sonrasında kendisine attığı "Adam kazandı." mesajını canlı yayında okuduğu için CHP seçmeninden tepki gördü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha zaferle çıktığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde konuştu partisinin sonuçları için öz eleştiri de bulundu.