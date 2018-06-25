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Bitlis'te 1 askerimiz şehit oldu

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

AA | 25.06.2018 - 15:32..
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Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçesi Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Aşağıyolak köyü kırsalında saat 12.00 sıralarında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

2 ASKER YARALANDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

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