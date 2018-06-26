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CHP önünde oturma eylemi

CHP Denizli Gençlik Örgütü üyeleri CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

İHA | 26.06.2018 - 11:21..
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CHP Denizli Gençlik Örgütü üyesi 5 kişi, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

Önlerine koydukları pankartlarla oturma eylemi yapan partililer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama bekliyor. Pankartlarda, "Artık tamam, 24 saat oturma eylemi, açıklama istiyoruz. Sayın Genel Başkan, parti içerisinde de adalet." ifadeleri yer alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL BİLGİ ALIP BİNAYA GİRDİ

Öte yandan oturma eylemi yapan grup, parti yetkilileri tarafından ikna edilmeye çalışılırken, o sırada genel merkeze gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’nun koruma polislerinden bilgi alarak parti binasına giriş yaptı. Grubun oturma eylemi ise sürüyor.

CHP önünde oturma eylemi

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