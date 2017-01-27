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Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel oldu

Almanya’da Cumhurbaşkanlığına aday olan Dışişleri Bakanı Steinmeier’ın görevi resmen sona erdi. Yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel oldu.

27.01.2017 - 18:22
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Almanya’da Cumhurbaşkanlığına aday olan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’ın görevi resmen sona erdi.

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Bellevue Sarayı’nda kabul ettiği Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel’i yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.

PARİS'LE BAŞLAYACAK

Gabriel’den boşalan Ekonomi Bakanlığı görevine ise Brigitte Zypries getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı görevine yeni atanan Sigma Gabriel’in görevine Paris’e gerçekleştireceği ziyaretle başlayacağı açıklandı.

Eski Dışişleri Bakanı Steinmeier’ın 12 Şubat’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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