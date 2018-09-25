1 Belçika'da bozuk para kıtlığı Avrupa Merkez Bankası'nın yeni 1 ve 2 sent üretimine izin vermemesi nedeniyle Belçika'da bozuk para kıtlığı yaşandığı bildirildi.

2 Meteoroloji'den fırtına uyarısı Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi.

3 Yardım etmek istediği kazazede eşi çıktı İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazazedelere yardım için gelen bir vatandaş, araçta sıkışan kişinin eşi olduğunu görünce yanından ayrılmadı.

4 Trabzonlu inşaat mühendisleri yeni havalimanı istiyor İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Mustafa Yaylalı, Trabzon Havalimanı'nın yeterli olmadığını belirterek bir pist daha yapılması gerektiğini savundu.

5 2 milyon TL'lik elektronik ürün çalan çete yakalandı 4 şehirde girdikleri elektronik cihaz mağazalarından ve evlerden yaklaşık 2 milyon değerinde araba ve elektronik cihaz çalan 12 kişilik çeteden 9’u düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

6 Erdoğan, Çipras ile görüştü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.