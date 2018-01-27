PKK yandaşlarına Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

Almanya sokaklarında Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerini vurmasını protesto etmek için toplananlar sert kayaya çarptı. Almanya'da yaşayan bir Türk, PKK destekçilerine Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti.

Alman polisi ve YPG destekçilerinin tepkisine kulak asmayan Türk, ardından Mehter Marşı açtı. Almanya sokaklarını Mehter Marşı'yla inleten Türk vatandaşa tepki gösteren PKK'lıları da Alman polisler durdurdu.

Almanya'da toplanan PKK yandaşlarına Ölürüm Türkiyem dinletti VİDEO

Bir Türk Almanya'da YPG'lilere Mehter Marşı dinletti VİDEO