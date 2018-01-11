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Erzurum beyaza büründü

Erzurum kent merkezine lapa lapa kar yağmasıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

İHA | 11.01.2018 - 16:10..
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışının akşam saatlerinde etkisini daha da artıracağını belirtti.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif kuvvette esecek.

Erzurum beyaza büründü

VATANDAŞLAR BUZLANMAYA KARŞI UYARILDI

Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Erzurum beyaza büründü

Erzurum beyaza büründü

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