Daha fazla seyahat etmek için ne yapabilirim

Aybüke SENGİR / [email protected]

Seyahat etmek etrafınız tarafından kendini şımartmak ya da ihtiyaç ötesi bir lüks olarak algılanabiliyor. Hatta işi abartıp “iyi yolculuklar” demek yerine “ne gezdin, biraz evde otur” gibi sözler söyleyen insanlar da bolca var etrafta. Aslında herkesin öncelikleri, hayatını ve parasını nasıl harcaması gerektiği kendisinde bitiyor. Siz de sık sık seyahat edebilir, bununla dengeli olarak ekonomik durumunuzu kontrol altına alabilirsiniz. Nasıl mı? Anlatıyorum...

EKONOMİK ROTALARI İŞARETLEYİN

Pasaport, vize gibi masraflar nedeniyle özellikle yurt dışında tatil fazlasıyla pahalıya gelebiliyor. Bunun için rotanıza ve seyahat için seçtiğiniz tarihlere dikkat ederek farklı bir ülkeye de ucuza seyahat edebilirsiniz.

Mesela; Kıbrıs, Ukrayna ve Gürcistan gibi yerlere pasaport ve vize harcamalarına girmeden, kimlik kartıyla giriş mümkün. Karadağ ve Arnavutluk da hem vizesiz hem de ekonomik rotalardan. Pahalı ülkelerde sadece birkaç günde yapacağınız harcama ile buralarda 1 haftadan da uzun süre tatil yapabilirsiniz.

Buraya vizesiz gidebileceğiniz yerlerin linki bırakıyorum: Vizesiz ülkeler

UCUZA YA DA PARA ÖDEMEDEN KONAKLAYIN

Seyahatlerde en önemli unsur konaklama. Seyahat masraflarının genellikle büyük bir bölümünü oluşturuyor. Uçak bileti, konaklama, yeme-içme, gezi masrafları derken hangi birine para yetiştireceğimizi şaşırıyoruz. Peki bunlardan birini çok ucuza hatta bedavaya getirsek çok güzel olmaz mıydı?

Telefonunuza indireceğiniz birkaç uygulamayla otellere göre çok daha ucuza, hatta bedavaya kalacak yer bulabilirsiniz. Uygulamalar, insanların birbirine yardım etmesi konsepti üzerine kurulmuş. Bu ağ vasıtasıyla sizi gittiğiniz yerde ağırlayacak istekli insanlara ulaşabiliyorsunuz. Kulağa her ne kadar korkutucu ve güvensiz gibi gelse de bu uygulamalar sayesinde bedavaya tatil yapan çok insan var. Şöyle düşünün; bir kültürü keşfetmenin en iyi yolu bu olabilir. Lokal insanlarla kalacaksınız, onların yaşam tarzlarını görmek, gözlemlemek ve hatta yaşamak fırsatı tam önünüzde olacak...

SEYAHATİNİZ İÇİN BİRİKİM HESABI AÇIN

Ev kirası ve fatura gibi zorunlu harcamaların dışında kalan giderlerinizi azaltmaya çalışmakla başlayabilirsiniz. Mesela taksi yerine toplu taşımayı kullanarak veya kahvenizi evde hazırlayarak yıl içinde önemli miktarda tasarruf edersiniz. Kalan parayı bir hesapta veya kumbarada biriktirerek seyahat için kullanabilirsiniz.

YOLA ÇIKMADAN ARAŞTIRMA YAPIN

Gideceğiniz bölgede görülebilecek yerleri, yeme içme önerilerini ve alışveriş yapılacak uygun fiyatlı alternatifleri yola çıkmadan önce mutlaka araştırmasını yapın. Hatta bir liste hazırlayıp not edin bunları. Daha önce aynı yere seyahat eden arkadaşlarınız varsa bu konuda onlardan da yardım alabilirsiniz. Böylece yemek veya alışveriş için daha ekonomik yerleri tercih ederek büyük tasarruf etmiş olursunuz.

ALIŞVERİŞİNİZİ UÇAK BİLETİNE ÇEVİRİN

Alışverişlerinizde kredi kartı kullanıyorsanız mil veya uçuş puan biriktiren bir kartı tercih edebilirsiniz. Bu sayede her alışverişten mil kazanıp,ücretsiz veya indirimli olarak bilet satın alırken kullanabilirsiniz.

KAMPANYALI BİLETLERİ YAKALAMAYA ÇALIŞIN

Kampanyalı bilet yakalamak istiyorsanız, mutlaka seyahat etmek istediğiniz yere belirli aralıklarla bilet aramalısınız. Hayalinizdeki yere uçuracak uygun fiyatlı bileti belki de şans eseri bulabilirsiniz. Kampanya zamanları için insanların tatile çıkmadığı günleri tercih edin.

YEMEĞİNİZİ UCUZA GETİRİN

Özellikle pahalılığı ile ünlü Kuzey Avrupa ülkelerinde yapacağınız birkaç günlük tatilde, sadece karnınızı doyurmak için harcayacağınız parayla neredeyse yeni bir ülke görebilirsiniz. Seyahat ederken yemek masraflarını azaltmak için yola çıkmadan yanınıza marketten konserve yiyecekler alarak gittiğiniz yerde atıştırabilirsiniz. Bu şekilde pahalı yemeklere harcayacağınız parayla daha fazla yer görebilirsiniz.