CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

"ÇIK HALKIN ARASINA KARIŞ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık bir şekilde hedef alan CHP Lideri, "Korkuyor! Neden korkuyorsun, kimden korkuyorsun? Çık halkın arasına karış, kahvede çay iç. Bu nasıl bir korkudur?" dedi.

HALKIN CUMHURBAŞKANI

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını akıllara getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren, ilk kez onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi.

İHSAN ELİAÇIK İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNUR

İhsan Eliaçık düşünce inanç özgürlüğünü savunur. Siz İhsan Eliaçık'ı gel konuş diyen yayınevine yasak getireceksiniz, bu Kayseri'ye yapılan en büyük hakarettir.

İbrahim Kabaoğlu'na da yasak getirdiler. Dünyada bilinen bir akademisyen. Bunlar bizde demokrasi olmadığını gösterir.

ŞIRNAK'TA MADEN OCAĞI FACİASI

Şırnak'taki Maden Ocağı'nda felaket yaşandı. 17 yaşındaki çocuk kömür madeninde çalışmaya zorlanıyorsa herkesin oturup bir düşünmesi lazım.

O maden ocağı kaçak değildi. İhaleyle verilmişti, ihale resmi gazetede yayınlanmıştı. Bir bakan yalan söyler mi? TMMOB bütün ayrıntıları yayınladı.

Yoksul mahallelerdeki çocuklar avlanıyorlar. Önce alıştırılıyor sonra satıcı olarak kullanılıyorlar. Sorunu çözmek lazım.

TBMM'ye araştırma önergesi verdik. Uyuşturucu olayını konuşalım dedik. İktidar partisi oylarıyla önerge reddedildi.

KISA BİR SÜRE OHAL OLACAK DEMİŞLERDİ

OHAL uzatıldı. Darbe girişiminden sonra Sayın Binali Yıldırım'la bir araya gelmiştik. Çok kısa süre için OHAL ilan edileceğini ima etmişti, 1 yılı aştı.

Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonu engellediler. Gelip ifade vermesi gereken kişileri komisyona davet etmediler. Adil Öksüz'ü serbest bıraktılar.

Dayısı olanlar, parası olanlar, siyasi arkası olanlar dışarda. İster Bylock kullan, ister kullanma..

Parlamento işlevsiz bırakıldı. KHK ile istediklerini yapıyorlar. Parlamento çalışıyor ama göstermelik çalışıyor.

Devlet akılla birikimle irfanla yönetilir. İstişare ile yönetilir. Tek adam yönetimi olduğu zaman tek adamı kandırdığınız zaman rejimi tehlikeye atarsınız. Örnek mi; PKK kandırdı, FETÖ kandırdı..

NEDEN KORKUYORSUN

Neden korkuyorsun kardeşim, çık git bir kehveye otur halkla çay iç.

Devleti yöneten aldatılırsa ne olur? Devletin kozmik odasını terör örgütüne teslim eder. Devletin sırlarını teslim eden vatan hainidir.

Sayın Erdoğan İstanbulla ilgili biz bu şehrin kıymetini bilmedik şehre ihanet ettik ben de bundan sorumluyum dedi. Hainler devlet yönetmez.

Eskiden Bursa'ya yeşil bursa denirdi şimdi Bursa beton Bursa. Şimdi Eskişehir'e giden turist sayısı Bursa'dan fazla.."