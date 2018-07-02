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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 02.07.2018 - 14:44..
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Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan, helallik alınması için Haydarbey Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehidin naaşı, daha sonra Ulu Cami'ye getirildi.

EŞİ TABUTUNA SARILDI

Burada düzenlenen törene, eşinin üniformasıyla katılan şehidin eşi Sultan İmalı, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı ve "kahramanım benim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

 

Cenaze törenine katılan Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet İmalı'ya taziyelerini iletti.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı.

Tekbirler eşliğinde bir süre cenaze aracında taşınan şehidin cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

SİLAH KAZASI SONUCU ŞEHİT OLDU

Hakkari'de 12 Haziran'da helikopterin ikmal yapması için çevre emniyetini aldığı sırada silah kazası sonucu bacağından yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı, Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olmuştu.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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