Destici yerel seçimlerin erken yapılması çağrısı yaptı

Üç kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest

1 Suriye'de yaşadığı acıyı heykellere yansıttı Suriye'deki iç savaşta başta annesi olmak üzere birçok yakınını kaybeden Suriyeli heykeltıraş Akram Saffan, Mardin'de sergi açtı.

2 YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, "ÖSYM'nin tarihinde şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı." dedi.

3 Hindistan'da katliam: Evden 11 ceset çıktı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Burari kasabasında polis bir evde aynı aileden 11 ceset buldu. Cesetler incelenmek üzere polisler tarafından adli tıp uzmanlarına teslim edildi.

4 Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Şanlıurfa'daki ören yerinde görkemli bir tören yapılması planlanıyor.

5 ÖSYM'den temmuz ayı sınav takvimi ÖSYM, sosyal medya hesabı üzerinden temmuz ayı sınav, başvuru ve sonuç açıklama takvimini açıkladı.

6 Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'de silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.