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Afrin'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köylerini teröristlerden arındırdı.

AA | 20.03.2018 - 15:24..
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Afrin'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin merkezini kuşatmaya aldı. Bölgeyi teröristlerden temizleyen TSK, mayın tarama faaliyetlerine geçti.

3 KÖY TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köyleri teröristlerden temizlendi.

YPG ESAD'A VERMİŞTİ

TSK ve ÖSO'dan kaçan teröristler Basutah'ı Esad rejimine bırakmıştı. Basutah'a asılan rejim bayrağı bugün ÖSO tarafından indirildi.

Afrin'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi VİDEO

Afrin'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi

 


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