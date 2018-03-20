Afrin'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi

'Mehmed Bir Cihan Fatihi' bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek.

'Mehmed Bir Cihan Fatihi' başlıyor

Uzman Doktor Tülay Kadıoğlu, “22 Mart Dünya Su Günü” öncesinde düzenli su tüketiminin önemi ve suyun sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Alman otomobil devi Volkswagen, yeni Touareg'i 23 Mart Cuma günü tanıtacak. Merakla beklenen bu lansman öncesinde Volkswagen, ilgiyi artırmak amacıyla bir teaser yayınladı.

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Almanya'da Türk camilerine saldırılar devam ediyor

Almanya'da camiler ve Türk kuruluşlarına yönelik saldırılar sürüyor. Pazartesi gecesi Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde bir camiye molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirildi.