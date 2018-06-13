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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

İç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de farklı illerde yaşayan Suriyelilerin, Ramazan Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidişleri bugün sona eriyor.

DHA | 13.06.2018 - 13:48..
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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

100 BİNİ GEÇTİ

Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor.

21 Mayıs'ta başlayan çıkışlarda ülkesine giden Suriyeli sayısı 100 binin üzerine çıktı.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Hediyelik eşyalarını da yanlarında götüren Suriyelilerin dönüşü ise 18 Haziran günü başlayacak ve 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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