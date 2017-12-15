İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan eylül dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı.

TÜİK açıklamasına göre işsizlik eylül döneminde yüzde 10,6 oldu.

Ağustos dönemi işsizlik oranı ise yüzde 10,6 olarak açıklanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE AZALDI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %12,8 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 20 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık azalış ile yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.