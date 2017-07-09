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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.

09.07.2017 - 03:57
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Ekiplerce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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