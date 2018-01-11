Erdoğan-Putin görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SURİYE'DEKİ SALDIRININ TÜRKİYE'YLE BAĞLANTISI YOK"

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların arkasında hangi ülkelerin olduğunu bildiklerini belirten Rus Lider, "Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine saldırı girişimlerine ne Türk askerleri ne de Türk yönetiminin hiçbir bağlantısı yok" dedi.

ERDOĞAN İDLİB'DEN BAHSETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİSİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanısıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.