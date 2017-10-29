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84 yıl sonra canlandırılan Cumhuriyet fotoğrafı

Uşak'ta Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarında çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" pozu, 84 yıl sonra yeniden canlandırıldı.

29.10.2017 - 14:46
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Uşak'ta 1933 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasından çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafı, 84 yıl sonra tiyatro sanatçıları tarafından yeniden canlandırıldı.

Uşak Belediye Tiyatrosu sanatçıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte gösteri yaptı.

TARİHİ TABLO 84 YIL SONRA CAN BULDU

Sanatçılar, kentte 1933 yılında çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını giydikleri gri kostümlerle canlandırdı.

84 yıl sonra canlandırılan Cumhuriyet fotoğrafı

Vatandaşlar, oluşturulan koreografiye ilgi gösterdi, fotoğraf çekti.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 84 yıl önce Bozkuş köyünde 29 Ekim kutlamalarında çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının kentle ve cumhuriyetle özdeşleştiğini ifade etti.

"DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Bu fotoğrafın cumhuriyetin hangi şartlarda kazanıldığını çok iyi anlattığını vurgulayan Cahan, "Biz de 84 yıl sonra bu anı yeniden canlandırmak istedik. Tiyatromuzun sanatçıları güzel bir canlı performans sergilediler. Anadolu'da küllerinden doğan bir cumhuriyet kurduk, bugün aynı ruhla devletimize, cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz" dedi.

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