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85 bin Türk Londra'dan ev satın aldı

Londra'dan ev almak isteyen Türkler yüzde 297 arttı.

AA | 30.07.2018 - 16:14..
  1. Haberler
  2. Emlak

Yapılan bir araştırmaya göre; Türkler İngiltere'ye yatırım yapmak için birbiriyle yarışıyor. Londra'dan ev almak isteyen Türk yatırımcıların sayısı yüzde 297'lik bir artış bile gösterdi.

85 bin Türk Londra'dan ev satın aldı

YATIRIM VE OTURMA İZNİ İÇİN EV ALINIYOR

Yetkililer; Londra'dan ev alan Türklerin amacının "yatırım" ve "oturum" olduğunu belirtti. Ayrıca yetkililer Londra'da her yıl bölgede yüz binlerce gayrimenkulün el değiştirdiğini, milyarlarca sterlinlik konut satıldığını, dünyanın önde gelen zenginlerinin de buradan konut aldığını anlattı.

85 bin Türk Londra'dan ev satın aldı

1 MİLYON STERLİN AYIRDILAR

Londra emlak pazarı son 20 yılda çok hızlı büyüdü. Ocak 1998'de 98 bin sterlin olan averaj fiyatların neredeyse yüzde 500'lük artışla Ocak 2018'de 485 bin sterline yükseldi. Türklerin Londra'dan ev almak için ise ayırdığı tutar ortalama 1 milyon sterlin olarak belirlendi.

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