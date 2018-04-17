Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hasan Ruhani'nin telefon görüşmesinde, Suriye’deki son durumun yanısıra ikili ilişkiler ele alındı.

SURİYE'DE KİMYASAL SALDIRI

Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye’nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

ASTANA SÜRECİ

İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya’nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret ettiler.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği kaydedildi.