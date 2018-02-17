taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

85 yaşındaki dede Afrin'e gitmek istiyor

85 yaşındaki bir dede, Türk askerlerine destek olmak için Afrin'e gitmek istediğini sosyal medyadan duyurdu.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Gündem

29 gündür Türk askerinin devam ettirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor. Kimisi günlük hasılatını, kimisi topladığı yiyecek ve içecekleri Türk askerine yardım için gönderirken, kimisi de askere gidip askerine ve milletine destek olmak istiyor.

85 YAŞINDAKİ DEDE ASKERE GİTMEK İSTİYOR

Türk askerine destek olmak isteyen 85 yaşındaki bir dede, yakınlarının yardımıyla bir video çekti. Çekilen videoda dede, Afrin'e gitmek istediğini vurguladı.

Afrin'e gitmek isteyen 85 yaşındaki dede İZLE

VİDEODA CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

85 yaşındaki dede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Cumhurbaşkan'ım ben 85 yaşımdayım. Ben de Afrin'e gitmek istiyorum. Askerlerime destek olmak için su bile getiririm. Şehit olmak istiyorum." diye konuştu.

85 yaşındaki dede Afrin'e gitmek istiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

612
Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

159
AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı

AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı

350
İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi

İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi

36
Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

94
YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

52
Orhan Gencebay Arif Sağ için yayın yasağı talep etti

Orhan Gencebay Arif Sağ için yayın yasağı talep etti

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM