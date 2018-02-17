85 yaşındaki dede Afrin'e gitmek istiyor

29 gündür Türk askerinin devam ettirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor. Kimisi günlük hasılatını, kimisi topladığı yiyecek ve içecekleri Türk askerine yardım için gönderirken, kimisi de askere gidip askerine ve milletine destek olmak istiyor.

85 YAŞINDAKİ DEDE ASKERE GİTMEK İSTİYOR

Türk askerine destek olmak isteyen 85 yaşındaki bir dede, yakınlarının yardımıyla bir video çekti. Çekilen videoda dede, Afrin'e gitmek istediğini vurguladı.

Afrin'e gitmek isteyen 85 yaşındaki dede İZLE



VİDEODA CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

85 yaşındaki dede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Cumhurbaşkan'ım ben 85 yaşımdayım. Ben de Afrin'e gitmek istiyorum. Askerlerime destek olmak için su bile getiririm. Şehit olmak istiyorum." diye konuştu.