85 yaşındaki Osman dededen 220 gram taş çıktı

Osman Onaran, idrar yaparken zorlanma ve yanma şikayetleri üzerine kentteki özel hastaneye başvurdu. Üroloji Uzmanı Op.Dr. Emin Coşkun tarafından muayene edilen Osman Onaran’ın mesanesinde taş saptandı. Onaran’ın mesanesinde oluşan taş, başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Op.Dr. Emin Coşkun, hastanın 1 ay önce hastaneye müracaat ettiğini ve yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındığını söyleyerek, "Yapılan başarılı bir operasyon ile mesanesinden yaklaşık 10 santim boyutunda ve yaklaşık 220 gram ağırlığında prostat dokusu çıkarıldı. 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük taş görmedim. Hastamızı eski sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Osman Onaran da; "Çok sıkıntım vardı. Doktorumuz başarılı bir ameliyatla beni eski sağlığıma kavuşturdu. Taşı görünce çok şaşırdım." diye konuştu.