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85 yaşındaki sürücü ters yöne girdi, ehliyetine el konuldu

Bolu'da 85 yaşındaki sürücü Rüstem Velioğlu, polisin dur ihtarına uymayarak ulaşıma kapatılan yolda ters yöne girdi.

11.03.2017 - 14:22
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Bolu'da Rüstem Velioğlu, yönetimindeki 14 ES 127 plakalı otomobille, güvenlik nedeniyle bir süre önce ulaşıma kapatılan adliye önündeki yolda ters yöne girdi. Polisin uyarısına rağmen yola devam eden sürücü, ileride yolun kapalı olduğunu görünce kavşaktan geri döndü.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis, durdurduğu sürücünün işitme güçlüğü çektiği ve reflekslerini kaybettiğini gördü. Araç kullanma yeteneklerini kaybettiği değerlendirilen sürücünün trafikte kaza yapma riskine karşı ehliyetine el konuldu. 'Araç sürme yeteneklerini kaybettiği değerlendirilen sürücünün, araç sürmesinde sakınca olup olmadığının belirlenmesi için tam teşekküllü doktor raporu alması gerekmektedir' şeklinde hazırlanan tutanağı imzalayan sürücü, hastaneye sevk edildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye ayrıca polisin 'dur' ihtarına uymadığı ve trafiğe kapalı yola girdiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

POLİS: SENİN GÜVENLİĞİN İÇİN EHLİYETİNE EL KOYUYORUZ

Rüstem Velioğlu, "Senin için, senin güvenliğin için ehliyetine el koyuyoruz" diyen polis memuruna, "Sağ olun, Allah size zeval vermesin" dedi.

85 yaşındaki sürücü ters yöne girdi, ehliyetine el konuldu

"TERS YOLA GİRDİM, POLİS DUR DEMİŞ FARK ETMEDİM"

Gazetecilere açıklama yapan sürücü, "Ters yola girdim. Polis 'dur' demiş bana ben fark etmedim. Baktım karşıdan araba geliyor. Kendimi muhafaza ettim, döndüm göbekten" dedi. Rüstem Velioğlu, otomobilini eve götürmek için tanıdık bir şoför bulmak üzere polisin yanından ayrıldı.


85 yaşındaki sürücü ters yöne girdi, ehliyetine el konuldu

85 yaşındaki sürücü ters yöne girdi, ehliyetine el konuldu

85 yaşındaki sürücü ters yöne girdi, ehliyetine el konuldu

85 yaşındaki sürücü ters yöne girdi, ehliyetine el konuldu

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