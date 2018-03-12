İtfaiye aracı gelin arabası oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye eri olarak çalışan Kudret Demirel, anaokulu öğretmeni olan Betül Dikbaş ile evleneceği günde ilginç bir sürpriz hazırladı. İtfaiyeci olan Kudret Demirel’in meslekte kullandığı aracı süsleyerek, İzmit Ayazma Mahallesi’nde bulunan gelin evinin önüne geldi. Meslektaşları ve yakınlarının alkışları arasında gelin Betül Dikbaş’ı evinden alan Demirel, yangına gider gibi sirenleri açık bir şekilde şehir turu atarak nikah salonuna gitti.

“İŞİMİ SEVDİĞİM İÇİN BÖYLE BİR FİKİR GELDİ AKLIMA”

Meslekte yıllarca kullandığı itfaiye aracını gelin arabası yapma fikrinde kendisine yardımcı olanlara teşekkür eden damat Kudret Demirel, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde itfaiye eri olarak görev yapmaktayım. İşimi seviyorum. Eşimle de itfaiyede tanışmıştım. Dolayısıyla da böyle bir fikir düşündüm. Değerli yöneticilerimizden talepte bulundum. Onlar da kabul ettiler. Başta Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve İtfaiye Daire Başkanımız Doğan Kara ile tüm yöneticilerimize bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim.” dedi.

“BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUM”

Böyle bir sürpriz beklemediğini dile getiren gelin Betül Dikbaş ise, “Bana çok büyük bir sürpriz oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Onu çok seviyorum.” diye konuştu.

Genç çift daha sonra, damat Kudret Demirel’in kullandığı gelin arabası olarak süslenen itfaiye aracı ile birlikte dünya evine girecekleri nikah salonuna doğru yola çıktı.