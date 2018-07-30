Açık denize ilk rüzgar santralleri geliyor

Türkiye’nin denizde kuracağı ilk rüzgâr santralleri olan ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’ (YEKA) projesinde sona yaklaşıldı.

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, denizde kurulacak rüzgar santralleri ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YÜZDE 80 YERLİ MÜHENDİS ŞARTI OLACAK"

Offshore (klasik açık deniz) düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Ataseven şunları söyledi: “23 Ekim’de teklifler sona erecek. Saros, Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy kıyı alanları aday bölgeler olarak belirlendi. 1200 MW kapasite belirlendi. İlk etap 840 MW. Kalan kısım da sözleşme tarihi itibariyle 72 ay içinde tamamlanacak. Türbin ünite gücü minimum 6 MW olacak. Bunun sebebi yeni teknolojiyle hayata geçmesi isteniyor. Türbin ekipmanının yüzde 60’ı yerli olacak. Yüzde 80 yerli mühendis istihdam şartı aranacak. Lisans süresi 30 yıl. Katılım için 100 milyon dolarlık teminat mektubu istenecek.”





"BİRÇOK ÜLKE İLGİLENİYOR"

Ataseven dünyanın birçok ülkesinden offshore’a ilgi olduğunu belirterek, bu ülkelerin Almanya, Danimarka, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olduğunu söyledi.

"RÜZGARA DAHA FAZLA YATIRIM YAPILACAK"

Rüzgâr sektörünün temel 2 talebi olduğunu kaydeden Ataseven, 2020 yılında sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) mekanizmasına ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istedi. Sanayicilerin ve yabancı yatırımcıların bu süreci yakından takip ettiklerini anlatan Ataseven şunları kaydetti: “Gerçek anlamda atılımlar planlıyorsak, sektörün desteklenmesine yönelik hızlı kararların alınması gerekiyor. Rüzgâr yatırımları uzun yatırımlar olduğu için 2020 sonrası mevzuatın netleşmesini istiyoruz. Rüzgâra daha fazla yatırım yapılacağını öngörüyoruz. Türbin üreticileri de bilmeli ki sanayi anlamında yatırım yapabilsinler.”





1.5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Kapasite artış taleplerinin karşılanmasının da sektöre ivme kazandıracağının altını çizen Ataseven, “Bu taleplerin önü açılırsa sektör süratle bu yatırımları hayata geçirebilir. Çünkü bu projeler süreçleri tamamanmış projelerdir. Yatırım tutarı 1.5 milyar dolar olan, 1000 WW’ın üzerindeki bu yatırımların önü açılırsa, rüzgar sektöründeki ilerleyişimiz hızlanır. İlk etapta bu konuları değerlendirmeye almak 2023 yılı hedeflerimize daha etkin bir şekilde ilerleyebilmemizin önünü açacaktır.” dedi.