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Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda EYP bulundu.

19.11.2017 - 15:39
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

PKK MAĞARASI TESPİT EDİLDİ

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında bulunan mağara ve sığınak içerisinde çok sayıda el yapımı patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

ELE GEÇENLER

Hozat İlçesi kırsalında yapılan arazi aramaları ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'mızca Hozat kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcı (gergiden kurtulma), 1 pil bloğuna bağlı el yapımı patlayıcı, 18’li-10’lu-4’lü-2’li pil blokları, 10 metre kablo, 3 çift mekap ayakkabı, 1 parka, 1 puşi, 1 sırt çantası, yazıcı, 3 üstü kapalı korunma yeri, 2 doğal mağara, 1 sığınak, branda ve birçok yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

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