Afrin'de 2 köy teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.

214 BÖLGE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Mağaracık ve Dermeşkanlı'yla birlikte 177'si köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 214 bölge kontrol altına alınmış oldu.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.