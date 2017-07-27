taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.350
USD
3,5330
EURO
4,1433
ALTIN
143,27
PETR
50,8800

Facebook'un ikinci çeyrek karı yüzde 70 arttı

Facebook'un bu yılın ikinci çeyreğinde net karı, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 70 artış gösterdi.

27.07.2017 - 11:55
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Facebook'un ikinci çeyrek karı yüzde 70 arttı

YÜZDE 70'LİK ARTIŞ

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 3,89 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydettiği belirtildi.

2,29 MİLYAR LİRALIK NET KAR ELDE EDİLDİ

Şirket, 2016'nın nisan-haziran döneminde 2,29 milyar dolar net kar elde etmişti. Açıklamada, şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,78 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,32 dolara yükseldiği bildirildi.

Facebook'un ikinci çeyrek karı yüzde 70 arttı

İlginizi Çekebilir
ODTÜ'de hayallerin ürüne dönüştüğü proje 'tasarım fabrikası'
ODTÜ'de, öğrencilerin takımlar oluşturarak hayallerini ürüne dönüştürebilecekleri "Tasarım Fabrikası" projesini aktif hale getirdi.
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yapay zeka atışması
Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Elon Musk ve Mark Zuckerberg Twitter'dan yapay zeka konusunda ilginç bir tartışmayı başlattı.
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yapay zeka atışması
Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Elon Musk ve Mark Zuckerberg Twitter'dan yapay zeka konusunda ilginç bir tartışmayı başlattı.
Japonya'da çocuklar için gündüz çalışan telefon üretildi
Cihaz, ebeveynlerin, çocukları ile gün boyunca iletişim kurmalarını sağlayacak ancak aşırı kullanımın da önüne geçecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

93
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

84
KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

41
Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

90
Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

48
Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

149
CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM