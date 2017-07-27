Facebook'un ikinci çeyrek karı yüzde 70 arttı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

YÜZDE 70'LİK ARTIŞ

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 3,89 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydettiği belirtildi.

2,29 MİLYAR LİRALIK NET KAR ELDE EDİLDİ

Şirket, 2016'nın nisan-haziran döneminde 2,29 milyar dolar net kar elde etmişti. Açıklamada, şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,78 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,32 dolara yükseldiği bildirildi.