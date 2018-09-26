Muş'ta terör operasyonu

Alman ve İngiliz medyası, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karis'un Fenerbahçe derbisinde kusursuz oynadığını ve Alman filebekçinin siyah-beyazlı takımda yeniden doğduğunu yazdı.

Bölücü terör örgütü tarafından 9-14 yaşlarındaki çocuklardan bir tabur oluşturulduğu, buradaki kızlardan bazılarının istismara uğradığı, bunun sonucunda intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

Ukrayna Güzellik Yarışması’nın birincisi Veronika Didusenko, daha önce evlenip boşandığı ve bir çocuğu olduğu için yarışmadan diskalifiye edildi.

Beşiktaş'ın ardından Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, attığı gollerle Çinlileri büyülüyor. Çin basını Brezilyalı futbolcu için "Sol ayağında telkeskop var" yorumunda bulundu.

1 Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza Rusya'da bir kadın, metroda elinde taşıdığı pet şişeyle, bacaklarını ayırarak oturan erkekleri cezalandırarak üzerlerine çamaşır sulu su karışımı döktü.

2 CHP altın rezervi çalışmasına da karşı Türkiye'de yapılan projelerin karşıtı CHP, bu kez de Sivas'ta sahneye çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve 6 milletvekili sondaj çalışmasına karşı çıktı.

3 Gürsel Tekin: 10 milyonluk gömlek de alırım Pahalı gömlek almasını eleştirenler arasında CHP'li arkadaşlarının olmasına sinirlenen Gürsel Tekin, partililere sert sözler söyledi.

4 Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu Başkan Erdoğan ile Anastasiadis'in sohbet ettiği görüntüleri Rum medyası "İlişkilerimizin geleceği açısından önemli" başlıklarıyla servis etti.

5 Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak Memurlar, haftalık 40 saatlik mesaiyi nasıl tamamlayacağına kendileri karar verecek.

6 ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması ABD'de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği etkinliğinde Başkan Erdoğan'ın boynuna sarılan Filistinli Ebubekir Serag, "Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey" dedi.