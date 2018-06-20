Haftanın kitap önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
DOĞU'NUN LİMANLARI
Can çekişen Osmanlı İmparatorluğu ve Beyrut ile Fransa arasında yaşamı sürüklenen İsyan. Doğunun Limanları bu yüzyılın başını, bir insanın trajik tarihinin içinden anlatıyor.
Doğu'nun Limanları
Amin Maalouf
Çev.: Saadet Özen
Yapı Kredi Yay.
S.: 176
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OKUMAYI SEVMEYEN ÇOCUĞUN HİKAYESİ
Kitap okumayı çok sıkıcı bulan Anna'nın görüşü, kütüphanede gördüğü "o" kitaptan sonra bambaşka bir boyut kazanır. Hayal bile edemeyeceği şeylerle karşılaşır çünkü...
Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikayesi
Miriam Dubini
Çev.: Filiz Özdem
Yapı Kredi Yay.
S.: 48
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SON VE ÖTESİ
...Bu bir son olmayabilir miydi? Daha ötesi olabilir miydi ya da belki de burası öbür dünyaydı?
Son ve Ötesi
Patrick Ness
Çev.: Aslı Dağlı
Yabancı Yay.
S.: 448
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TOM SAWYER
"Elinizde tuttuğunuz kitap, kız ve erkek çocukları eğlendirmek için yazıldı, fakat yetişkinlerin de bu öyküden keyif almasını umuyorum; çünkü amacımın bir bölümü de, yetişkinlere geçmişte nasıl olduklarını, neler hissettiklerini, neler düşündüklerini, neler konuştuklarını ve ne kadar tuhaf işlere kalkıştıklarını anımsatmak".
Tom Sawyer
Mar Twain
Çev.: Bülent O. Doğan
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 112
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BİR KEDİ, BİR ADAM, BİR ÖLÜM
12 Mart rüzgârlarının İstanbul'dan Stockholm'e savurduğu bir mülteci olan Sami Baran, yattığı hastanede Türkiye'den bir hastayla karşılaşır. Bu adam, başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü eski bir bakandır. Ondan intikamını almak amacıyla Şili, Uruguay, İran gibi farklı ülkelerden gelmiş mülteci arkadaşlarıyla birlikte bir plan yapar...
Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm
Zülfü Livaneli
Doğan Kitap
S.: 212
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AİLEM VE DİĞER YAHUDİLER
Şair RoniMargulies’ten ailesine, İstanbul’a, yan yana gelmesi neredeyse imkânsız ebeveynlerine, çocukluğuna, okul hayatına, Londra’ya ve aslında gündelik yaşayışın can alıcı detaylarına odaklanmış bir hatırat!
Ailem ve Diğer Yahudiler
Roni Margulies
Everest Yay.
S.: 132
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KAĞIT BÜYÜCÜSÜ
Benzersiz büyüler, kesfedilmemis sırlar ve insan yapımı her malzemenin canlandırıldıgı sırlarla dolu bir dünya Harry Potter hayranlarını bekliyor...
Kağıt Büyücüsü
Charlie N. Holmberg
Çev.: Funda Akkaya
Altın Kitaplar
S.: 240
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DÜNYALAR SAVAŞI
H. G. Wells, bilimkurgunun atası, türe adını altın harflerle yazdırmış en büyük yazarlardan. Zaman Makinesi, Görünmez Adam, Doktor Moreau’nun Adası gibi eserleri ve düşünceleriyle âdeta zamanın ötesinden gelen bir yazar olan Wells, Dünyalar Savaşı’nda istila altındaki umutsuz ve çaresiz bir gezegenin hikâyesini anlatıyor: Dünya’nın.
Dünyalar Savaşı
H. G. Wells
Çev.: Ali Kaftan
İthaki Yay.
S.: 296
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VAZGEÇEBİLMEK
Sizi mutluluktan alıkoyanlar neler bir düşünün. Ve hepsinden vazgeçin gitsin. Söylemesi kolay ama yapması değil, öyle mi?...
Vazgeçebilmek
Guy Finley
Destek Yay.
S.: 304
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BADEM AĞACI
Badem Ağacı dünyanın önyargılarla tanıdığı, akıl almaz acılarla yaşayan Filistin halkının cesaret ve inanç dolu öyküsünü tüm gerçekliğiyle haykırıyor.
Badem Ağacı
Michelle Cohen Corasanti
Çev.: İrem Sağlamer
Pegasus Yay.
S.: 384
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Damla Karakuş