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İstanbul'da terör operasyonu

Esenyurt'ta terör operasyonu yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kişinin gözaltına aldı.

18.10.2017 - 04:30
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Esenyurt'taki birçok adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'da terör operasyonu

Operasyon kapsamında Yeşilkent Mahallesi 708 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katındaki bir daireye özel harekat timleriyle birlikte baskın yapan ekipler içeride aramalar yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında önlem aldı.

İstanbul'da terör operasyonu

Operasyon kapsamında  çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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