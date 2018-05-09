Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir." denildi.

DOLAR GERİLEDİ

Dolar, kararın ardından hafif bir gevşeme ile 4.34 liraya geriledi.

DÖVİZ SATIM TUTARI 7.1 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Merkez Bankası tarafından Çarşamba günü yapılan bir başka açıklamaya göre, Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerinde, ihaleler yoluyla satılacak döviz pozisyon tutarının mevcut 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

Ayrıca, yapılan açıklamada ihale takviminin güncellendiği belirtildi.

İKİ GÜN ÖNCE DE HAMLE YAPMIŞTI

Merkez Bankası, iki gün önce de ROM (Rezerv opsiyonu mekanizması) döviz imkanı üst sınırını düşürmüş ve yüzde 55'ten yüzde 45'e çekmişti. Böylece 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçeceğini duyurmuştu.

Merkez'in bu kararının ardından kurlar hafifçe gevşese de, arkasından yurt dışındaki dolar yükselişine bağlı olarak yeniden yönünü yukarı çevirmişti.



