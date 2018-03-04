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86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor

Suriye sınırının sıfır noktasında çobanlık yapan 86 yaşındaki Hatice Nine, "Yaşananlardan korkmuyoruz. Askerimiz, onları yok edip, gelecek. Eskiden dibimizde terör vardı, şimdi bitti" dedi.

DHA | 04.03.2018 - 15:42..
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Suriye sınırının sıfır noktasındaki Duruca köyünde, eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 86 yaşındaki Hatice Özkan, koyun ile keçilerinden elde ettiği süt, yoğurt ve peynirleri satarak, geçimini sağlıyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün koyun ve keçilerini Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdürüldüğü Afrin sınırının yanı başında otlatan Hatice Nine, bombardıman sesleri arasında yaşamını sürdürüyor. Sınır hattında korkmadığını belirten Hatice Nine, her gün harekata katılan güvenlik güçlerine dua ettiğini söyledi.

86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor

"BİLDİĞİM TEK ŞEY ÇOBANLIK"

Eşini kaybettiği, çocukları ve torunlarından da yeterli desteği göremediği için 86 yaşında çobanlık yaptığını anlatan Hatice Özkan, "Çocukluğumdan beri bildiğim tek şey çobanlık. Yıllardır hayvanlarımızı otlatıyorum. Sınırın belli bir bölgesine kadar gidiyorum. Benim için bu yaşta zor oluyor, eziyet çekiyorum; ama kimsem olmadığı için bu işi yapmak zorunda kalıyorum." dedi.

86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor

"BOMBA SESLERİNİ DUYUYORUZ AMA KORKMUYORUZ"

Özel güvenlik bölgesi olan köyde hayatını sürdüren Hatice Nine, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine dua ettiğini belirterek, "Yaşananlardan korkmuyoruz. Günlerdir yanı başımızda bomba seslerini duyuyoruz; ama korkmuyoruz. Askerimiz, onları yok edip, gelecek. Eskiden dibimizde terör vardı, şimdi bitti. İnşallah Afrin'i de temizleyecekler. Askerlerimize Allah, güç kuvvet versin. Dualarımız, sürekli onlarla beraber." diye konuştu.

86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor

Hatice Nine gibi sınırın sıfır noktasında yaşamını sürdüren Duruca köyü sakinleri de kara ve hava bombardımanına alıştıklarını ve harekatın, TSK tarafından başarıyla tamamlanması için gece gündüz dua ettiğini söyledi. Bazı köylüler ise istenilmesi durumunda sınırı geçerek, güvenlik güçleriyle beraber teröristlere karşı savaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor

86 yaşında, sınırın sıfır noktasında çobanlık yapıyor

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