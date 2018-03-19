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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ta,sinemadan tiyatroya, plastik sanatlardan grafik sanatlara, fotoğraftan arkeolojiye kadar her alandaki söyleşi ve konuşmalar yer alıyor.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 11:25..
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YKKSY’de bu hafta Konut ve Şehir Tasarımında Tarihi Tecrübeyi konuşacak, Harf’ten ve Nota’dan dizisinde ise Oğuz Atay’ın sevdiği, andığı besteleri, güfteleri dinleyeceğiz.

20 Mart Salı günü saat 18:30’da Loca’da yapılacak olan Tarih Sarmalında Kent dizisinde Konut ve Şehir Tasarımında Tarihi Tecrübe konuşuluyor. Gerek konutları gerekse kamusal bina ve mekânları inşa ederken tarihle ilişkimizi neden kurmalıyız ve nasıl kurarız?

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

KENT TARİHİNE IŞIK TUTAN DÖNEMLER

Tarihi birikim bize nasıl yol gösterir? Bu birikime başvururken nostaljinin ve disneylandleşmenin önüne nasıl geçilebilir? Mimarinin tarihle yeniden buluşması, toplumsal ilişkilerin örgütlenişini ne yönde etkiler?

Kentin tarihle ilişkisinin farklı dönemler ve bakış açılarıyla nasıl kurulduğuna odaklanan Tarih Sarmalında Kent dizisinde bu ay mimar Emine Öğün ve mimar Mehmet Öğün, bu soruları tartışmaya açıyorlar. Dizinin moderatörlüğünü tarihçi, Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu üstleniyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

'TUTUNAMAYANLAR' OKUNACAK

Müziği ve edebiyatı bir araya getiren Harf’ten ve Nota’dan dizisi ise bu ay bizi Oğuz Atay’ın sevdiği, andığı besteler, güfteler ve makamlarla tanıştırıyor.

24 Mart Cumartesi günü yapılacak olan konser, saat 17.00’da Loca’da olacak. Müziğe ilgisi romanlarına da yansıyan Atay’ın en çok kült romanı Tutunamayanlar’a kulak verildiği dinletide klasik tango parçalarından Hacı Arif Bey’in nihavend eserlerine uzanan renkli bir repertuvar bekliyor dinleyicileri. Dinletinin biletlerini Biletix’te bulabilirsiniz.

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