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Konya'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden piyade er Osman Karağlı'nın Konya'daki ailesine acılı haber verildi.

DHA | 28.08.2018 - 17:41..
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34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu, piyade er Osman Karağlı şehit oldu.

Şehit Karağlı'nın Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.

Konya'ya şehit ateşi düştü

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Askeri yetkililer, acı haberi evde bulunan şehidin annesi Ayşe Karağlı'ya verdi. Şehadet haberi üzerine Ayşe Karağlı, sinir krizi geçirdi.

Şehit annesine, sağlık görevlileri müdahale etti. Kamyon şoförlüğü yapana şehidin babası Osman Karağlı'nın iş için İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Bekar olduğu ve 4 kız kardeşinin bulunduğu belirtilen şehit er Osman Karağlı'nın cenazesinin yarın Konya'ya getirilmesi bekleniyor.

Konya'ya şehit ateşi düştü



Konya'ya şehit ateşi düştü



Konya'ya şehit ateşi düştü



Konya'ya şehit ateşi düştü

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