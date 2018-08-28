Konya'ya şehit ateşi düştü

Pendik’te parkta oynayan çocuklara ateş ederek 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaralayan ve savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılan şüpheli B.B. yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

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Enigma nedir

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesine Enigma adı verilir.