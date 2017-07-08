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Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde, bugün saat 17.33'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

08.07.2017 - 17:55
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü İzmir'in Karaburun İlçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'nda belirlediği deprem saat 17.33'te meydana geldi.

İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde ve yerin 4.2 kilometre derinliğinde  meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Geçen 12 Haziran'da aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde, 17 Haziran'da da 5.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, İzmir'de korku ve paniğe neden olmuştu.

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