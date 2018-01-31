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Bitcoin için ayırdıkları 182 bin dolar gasp edildi

İstanbul'dan Antalya'ya Bitcoin almak için gelen 2 kişinin, 182 bin dolarını çalan 2 kişiyi polis meyhanede eğlenirken yakaladı.

İHA | 31.01.2018 - 21:44..
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8 Aralık 2017’de saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak’ta meydana gelen olayda, Ukrayna’da yaşayan Mustafa Kerimov, Antalya’da anlaştığı şahıslardan Bitcoin almaları için İstanbul’da yaşayan kuzenleri Yaşar Dağgüvan ve Asker Kazımoğlu’nu Antalya’ya gönderdi.

BİTCOİN ALIŞVERİŞİ YAPACAKLARDI

182 bin dolara anlaştıkları Bitcoin alışverişini gerçekleştirmek için Antalya havalimanına gelen 2 kuzeni, kiraladıkları araçla alan A.A., K.K., S.H. ve T.Ç., güvenlik kameralarının olmadığı tenha bir alanda bir günlüğüne kiraladıkları lüks villaya götürerek pazarlığa başladılar.

Bitcoin için ayırdıkları 182 bin dolar gasp edildi

PARALARI GASP ETTİLER

İddialara göre, alışveriş esnasında ise zanlılardan Özbek uyruklu A.A. silahını çekerek kuzenlerin yanında getirdiği para poşetini zorla aldı. Şüpheliler daha sonra ise araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

MEYHANEDE YAKALANDILAR

Polis, şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürürken, şüphelilerden T.Ç.’nin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim olduğu, diğer şüpheli A.A.’nın ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından diğer 2 zanlının izini bulan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kumarhane işlettiği öğrenilen 2 zanlıyı, meyhanede eğlenirken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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