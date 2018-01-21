İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklama ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 16 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınan Filistinlilerin, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak) subayları tarafından sorgulanmaya gönderildiği aktarıldı.
7 BİN FİLİSTİNLİ İSRAİL HAPİSHANELERİNDE
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.