İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

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Afrikalı çocuklardan Türk askerlerine dua

Afrin'de Türk askerlerinin yürüttüğü harekata tüm Türkiye'den olduğu gibi dünyadan da manevi destek veriliyor. Onların da en değerlileri binlerce kilometre ötedeki Afrikalı çocuklardan geleni oldu.