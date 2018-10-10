87 ülkenin Oscar adayı filmi belli oldu

Kendi adayını açıklayan 87 ülkenin filmleri arasından Akademi’nin yapacağı seçimle, Oscar adayı olmaya hak kazanan filmler belirlenecek.

TÜRKİYE'NİN ADAYI AHLAT AĞACI

Bu yıl 91’incisi yapılacak olan Oscar Ödülleri’nde ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde yarışmak üzere 87 ülke, kendi adayını belirledi. Türkiye’nin adayı Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Ahlat Ağacı filmi oldu.

SONUÇLAR 22 OCAK'TA

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ülkelerin adayları arasından ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ adayı olmaya hak kazanan filmleri 22 Ocak’ta duyuracak.



