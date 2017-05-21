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87 yaşındaki Halime Akcan'ın yamaç paraşütü keyfi

Denizli'de yaşayan 87 yaşındaki Halime Akcan, yamaç paraşütü pilotluğu yapan torunuyla ikili atlayış yaptı.

21.05.2017 - 10:44
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Denizli'de yaşayan işçi emeklisi Halime Akcan, geçen yıl mayıs ayında Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütü pilotluğu yapan  torunu 43 yaşındaki Günay Tutgun'u ziyarete geldi.

TORUNUYLA İKİLİ ATLAYIŞ

Bu arada Halime Akcan torununa, yamaç paraşütüyle uçmak istediğini söyledi. Yürümekte güçlük çeken büyükkannesinin bu isteğine başta karşı çıkan Tutgun, günlerce devam eden ısrarı üzerine dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkardı. Akcan ve Tutgun yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

87 yaşındaki Halime Akcan'ın yamaç paraşütü keyfi

Yöresel kıyafetleriyle Ölüdeniz semalarında süzülen Akcan'ın paraşüt kamerasına yansıyan görüntüleri, torunu Günay Tutgun tarafından yayınlandı.

"UÇMAYI NİNEMDEM ÖĞRENDİM"

Görüntülerde sakin tavırlarıyla dikkat çeken Halime Akcan, bir süre paraşütün kontrolünü de eline alıyor.

87 yaşındaki Halime Akcan'ın yamaç paraşütü keyfi

87 yaşındaki Halime Akcan'ın yamaç paraşütü keyfi

87 yaşındaki Halime Akcan'ın yamaç paraşütü keyfi

87 yaşındaki Halime Akcan'ın yamaç paraşütü keyfi

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