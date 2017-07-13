Diyarbakır'da FETÖ operasyonu

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
3'Ü SERBEST
Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.