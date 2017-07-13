Diyarbakır'da FETÖ operasyonu

15 Temmuz darbe girişiminin en genç gazisi olan Kevser Kutlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Volkwagenin ardından Mercedes Benz firmasının da emisyon değerlerinde oynama yaptığı öne sürüldü.

Meclis darbeci teröristler tarafından bombalanırken kürsüde bulunan Bakan Bozdağ, kırılma noktasının Erdoğan'ın çağrısı olduğunu belirtti.

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BBC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler

İstanbul'dan BBC canlı yayınına bağlanan Zeinab Badawi, Erdoğan'ın çok direkt bir tavrının olduğunu, hiç boş laf etmediğini ifade etti.