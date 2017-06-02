Victor Hugo'nun Sefiller'i

Dünya edebiyatının tartışmasız en önemli eserleri arasında yer alan Victor Hugo’un adıyla özdeşleşmiş romanı: Sefiller…

Fransız yazar ve şair Hugo, yazdığı kitaplarla insanın iç dünyasına nüfuz etmiş, toplumun köhnemiş ve yozlaşmış yönlerini bütün çıplaklığıyla okura sunmaktan kaçınmamıştır.

1862 yılında yayımlanan Sefiller, 2000 sayfa ve iki ciltten oluşmaktadır. Kitap, daha sonra kimi yayıncılar tarafından tek cilt halinde de yayınlanmıştır.

(Kitabın birinci cildi)

GERÇEKLİĞİN ROMANI

Victor Hugo’nun gerçek yaşamından esinlenerek yazdığı gerçekçi satırlardan oluşan roman, tüm zamanların en çok okunan elden ele dolaşan dünya klasikleri arasındadır. Öte yandan en çok dizi ve filme uyarlanan, birçok defa tiyatro gösterisi yapılan ender kitaplardandır.

(Kitabın ikinci cildi)

ÇÜRÜYEN TOPLUM

Dönemin Fransız toplumun içinde bulunduğu ahlaki çöküntü ve insana verilmeyen değer ve elbette ekonomik sıkıntılar, insanları kötü yollara sevk etmektedir.

Oldukça yoksul bir hayat sürdüren kitabın ana karakteri Jean Valjean de, ölen kardeşinin kızını doyurabilmek için istemeyerek de olsa ekmek çalar.

BİR TÖVBEKÂR...

Ekmek çaldığı için tutuklanan Jean Valjean, çarptırıldığı ceza az bir süre de olsa cezaevinden kaçmaya çalışır ve yakalanır. Bunun bedeli tam 19 yıl olacaktır. Cezası bittiğinde artık hırsızlık yapmayacağına dair kendi kendine söz verir ve tövbe eder.

(Filmden bir sahne... Jean Valjean ve Cosette)

HAYATA TUTUNMA ÇABASI

Jean Valjean’ın cezası biter ve hürriyetine kavuşur. Onu cezaevine iten topluma tekrar uyum sağlamak için bütün günahlarından arındırılmış şekilde özgürlüğün havasını solumaya başlar. Ancak tahliye olduğunda ne iş yapacağına dair tek bir fikri bile yoktur.

Hayat acımasız yüzünü bir kez daha göstermiş olur.

YARDIMSEVER PİSKOPOS

Sabıkalı olduğu için kimsenin iç vermediği Jean Valjean toplumdan dışlanır ve gittikçe yalnızlaşır. Ta ki karşısına yardımsever bir piskopos çıkana kadar... Piskopos, düşkün durumda olan bu zavallı kimsesiz adama yardım ederek hayata tutunmasına yardımcı olmaya çalışır.

İKİ ŞAMDAN

Piskoposun yanında hayat süren Jean Valjean, bir gece yarısı evde bulunan gümüşleri çalar. -Böylece kendine verdiği sözden de dönmüş olur- Fakat kısa bir süre sonra yakayı ele verir, piskoposun karşısına çıkartılır.

İyi niyetli din adamı kahramanımıza iki şamdan verir. Bu şamdanları iyi bir insan olma yolunda ona ışık olmasını ister ve kendisinden şikâyetçi olmaz.

Bu necip davranış, Jean Valjean’ın hayatında dönüm noktası olacaktır.

POLİS ŞEFİ JAVERT

Javert, Jean Valjean’i adım adım takip etmektedir. Onun başka bir karakterde toplum içine karıştığını, gerçek Jean Valjean olmadığını bilen tek kişidir. Geçmişte hırsızlık yaptığını ve her an tekrar suç işleyebileceğini düşünerek sürekli teyakkuzdadır.

Jean Valjean ise iyi bir insan olmaya gayret etmekte, herkese elinden geldiğince yardım etmeye çalışmaktadır. Bütün bunları başka bir yüzle yapar, kimsenin onun hırsız olduğunu öğrenmesini istememektedir.

Çünkü o artık yardımsever iş adamıdır.

Bütün bunların farkında olan polis şefi Javert’in amansız takibi oluşabilecek sürprizlerin de habercisidir aslında.

GELECEK VE BİR KADIN

Jean Valjean’ın hayatını bundan sonra alt üst edecek kimsesiz ve üstelik bir kızı olan Fantine adlı kadınla tanışır. Müşkül durumda olan anne ve kızı toplumdan hak ettikleri değeri görmemiş, bir dönem Jean Valjean’ın yaşadığı dışlanmayı yaşamaktadırlar.

Hayata tutunmak için ahlak dışı yollara sapmış Fantine ve kızı Cosette için hayat çekilmez bir haldedir. Jean Valjean için ise bu karşılaşma yeni bir hayatın ve maceranın başlangıcı olur.

Romanın tamamını merak eden okuyuculara kitabı okumalarını şiddetle tavsiye ederim.

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