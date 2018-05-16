Hande Erçel kural bozdu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlk aylarda birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çiftten sürpriz paylaşım geldi.

"ÇILGIN TÜR"

Hande Erçel sosyal medya hesabından sevgilisi Murat Dalkılıç ile beraber oldukları fotoğrafı 'çılgın tür' notuyla paylaştı. Ünlü çiftin fotoğrafı büyük ilgi gördü. Kısa sürede 500 binden fazla beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, birlikte Coachella Festivali'ne gidip doyasıya eğlenmişti.