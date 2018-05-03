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Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 13:27..
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gazetecilikte sendikalaşma zorunlu olmalı. RTÜK ve Basın İlan Kurumu yeniden yapılandırılmalıdır. Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilen ilanlar keyfiyetten çıkarılmalı.

"100 BİN İMZAYI TOPLAYIN"

Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ'ye açmadın mı, bundan büyük siyasi ayak mı olur? FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Ne demek FETÖ'cü mü değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen adama bakacaksın. Şimdi seçmen FETÖ'cü mü değil mi ona bakalım. Nereden bileceksiniz siz onu? Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı aday yapınız.

"İŞSİZLİK MİLLETİN CANINA TAK ETMİŞ"

Bir ülkede milyonlarca gencimiz işsiz ise hangi bayramı yapacaklar? İşsizlik milletin canına tak etmiş. Adana'da 39 yaşında bir vatandaşımız intihar etmeye çalışıyor. Şunu söylüyor; 'Kızımın doğum günü, cebimde 50 kuruş var. Ekmek alacak param yok, intihar etmek istiyorum.' Rahmetli Ecevit döneminde yazar kasa fırlatıldı diye aylarca haber oldu. Sarayın önünde kendisini yakan vatandaş haber bile olmadı. Bizi eleştiri üzerinden haber oldu. İşsizlik sorunu kesinlikle çözülmeli.

Taşeron işçilik, çağdaş kölelik sistemi. Hala onbinlerce taşeron işçiye kadro verilmedi. Sözümüz söz, kadrolarını vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Asgari ücreti ilk biz dedik, '1500 TL olmalı' diye, 'vay nereden bulacaksınız parayı dediler.

"EMEKLİYE BİN LİRA VERİYOR SADAKA GİBİ"

Biz çifte standart nedir bilmeyiz. Emekliye 100 TL ikramiye veriyorlar. Biz dediğimizde kıyameti koparmışlardı. Tüm emeklilere sesleniyorum, bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi 1 lira bile alamazdınız. Peki göreviniz ne emekli kardeşim, namuslu siyaset yapan insanlara sahip çıkmalısınız. Emekliye 1000 TL  veriyor sadaka gibi. Siz malı götürdünüz. Daha fazlasını vereceksiniz, daha fazla."

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