Bekir Bozdağ'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

"KILIÇDAROĞLU ÇAMUR SİYASETİ YAPIYOR"

"CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çamur siyaseti dediğimiz bir siyaset tarzını Türk siyasi hayatına maalesef istikrarlı bir şekilde yerleştirmeye çalışıyor. Daha önce de defalarca benzer iftiralarda bulundu. Pek çok şey atıyor, soru soruyor, 'Siz şöyle yaptınız mı, yapmadınız mı? Yoksa belgeleri açıklayacağım.' diyor. Açıkladığı bir belge yok.

"ELİNDE BOMBA PATLADI ONDAN DAĞITAMADI"

Çıkıp 'İşte benim elimdeki belgelerim bu ve bunu size dağıtıyorum.' demesi gerekmez mi? İddiasını ispat etmesi gerekmez mi? Elinde bomba patladı, perişan oldu da ondan dağıtamadı.

"ÇUVALLADI"

Çuvalladı ve bomba elinde patladı. Sahtekarlığı, müftericiliği, yalancılığı, ahlaksızlığı deşifre olduğu için kağıt parçalarını medyaya dağıtmaktan çekiniyor.

Bu kadar önemli görevlerde bulunan birisinin 'Ben yanıltıldım' demeye hakkı yoktur, çünkü gelen her konuyu tetkik etmek, 'doğru mu, eğri mi' diye incelemek, ondan sonra konuşmakla mükelleftir. Bu, gönüllü bir taşeronluk işbirliğidir.

"SENİ KİM KULLANIYOR?"

Sahte belgeyi kim verdi, seni kim kullanıyor? Dürüst adam, bir belge açıklıyorsa, bunu kimden aldığını da açıklaması lazım. 'Ben haber kaynağımı gizli tutarım' sen gazeteci falan değilsin. FETÖ'cüler mi verdi, bazı ülkelerin istihbarat örgütleri mi verdi, diğer terör örgütleri mi verdi, yoksa bizim bilmediğimiz başka biri mi verdi? Veya siz mi oluşturuyorsunuz bu belgeleri? Yoksa seni kim kullanıyor? Açıklamıyor. Kim verdi kardeşim? Sen veren ülkenin çıkarlarına mı çalışıyorsun? Terör örgütü verdiyse, sen terör örgütünün destekçisi misin? Türkiye düşmanları verdiyse, bu muhabbetin sebebini açıklaması lazım. Bir soru ile iftira ediyor. Sonra da doğru söylüyor imajı vermek için kağıt parçaları gösteriyor. Bizim gördüğümüz şey çok açık. Türkiye'ye karşı bir projenin Türkiye ayağında alınan taşeronluk vazifesidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, hükümetine, daha doğrusu Türk miletine karşı bir taşeronluk vazifesidir. Kişi konuştuğu zaman doğru söylemesi lazım. Türk siyasetinin baş münafıklarından bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu. Olacak iş mi?

Kim Türkiye'nin, Cumhurbaşkanının aleyhine bir iftira veriyorsa eline, adam 'bu iftira mıdır, değil midir' diye bakmıyor bile. Aldığı gibi bodoslama dalıyor. Nedir, ne değildir, ne getirir, ne götürür bakmıyor. Gözü kin ve nefretten hiçbir şeyi göremez hale gelmiş.

"PARLAMENTODA VEKİLLERE, İSTANBUL'DA HALKA DAĞITSIN"

İddia yurt dışına para aktarıldığı, Man Adası vergi kaçıranlar için bir cennet ve oraya özel kalemi, oğlunun para aktardığına ilişkin. Cumhurbaşkanımız "İspat edin bırakıyorum' dedi. Kılıçdaroğlu'na düşen bunu gazetecilere vermesidir. Parlamentoda milletvekillerine, İstanbul'da halka dağıtsın. Niye dağıtmıyorsun bunu? Niye vermiyorsun? Veremezler. Çünkü kendisi diyor ki, "Para gönderdi." O kağıt parçalarında gönderilen bir kuruş para yoktur. Evraklar ya sahtedir, hemen ortaya çıkacak. Ya da başka bir şeyi çarpıtıyor, o da çıkacak ortaya.

Her işi iyi biliyorsan çıkar medyaya ver. Meclis araştırsın diyorlar. Sen araştırmadın mı? Doğru mu değil mi diye teyit etmedin mi? Türkiye'de kullanımı en kolay malzeme Kılıçdaroğlu. Uluslararası istiharat örgütleri Türkiye'de kimi kullanacaklarını çok iyi biliyorlar. Cumhurbaşkanımıza kim saldırırsa saldırsın, bazı çevreler, saldıran teröristlerse peşine düşüyor. Türkiye düşmanı ise peşine düşüyor. Burada da aynı şeyi görüyoruz.

"ÖZÜR DİLERİM, ÖYLE DEĞİLMİŞ DEMESİ GEREKMEZ MİYDİ?"

Mustafa Gündoğan özel kalem müdürü diyor. Bunlar gizli insanlar değil. Hepsinin ismi var. Bir bakmaz mı? Cumhurbaşkanı dedi, "Benim böyle bir özel kalem müdürüm olmadı." Özür dilerim öyle değilmiş demesi gerekmez mi? Utanma hissi yok. Bir tane kızarma, bozarma, utanma yok.

"BU KONU ARTIK CHP'NİN YARGIDAN KAÇIRABİLECEĞİ BİR KONU DEĞİL"

Cumhurbaşkanımız dava açtı. Bir dava daha açacağını söyledi. Diğer kişiler adına da ayrıca davalar açıldı. Tazminattan kurtulmak için iftiracı olmadığını ispat etmek zorunda. Bu belgeleri mahkemeye vermeleri lazım. Mahkeme onların dediğinin doğruluğuna kanaat getirirse davaları reddeder. Kabul etmezse tazminata hükmedecektir. Ayrıca hakaretten, iftiradan oradan da yürüyecek ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları olacaktır. Bu konu artık CHP'nin yargıdan kaçırabilecekleri bir konu değil. Kılavızu karga olan kendisini pislikten kurtaramaz. Kendi kokar, çevresini kokutur. Şu anda kılavuzları karga Kılıçdaroğlu'nun onlarla beraber gezdiği yer hep pis olan yerler."