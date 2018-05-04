Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilmeyecek. Yetkililer kararın geçtiğimiz aylarda İsveç Akademisi'nde yaşanan cinsel istismar skandalı nedeniyle alındığını duyurdu.

CİNSEL İSTİSMAR VE ÖDÜLÜ KİMİN ALACAĞI SIZDIRILDI

İsveç Akademisi üyelerinden şair Katarina Frostenson’un eşi Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault'a 18 kadına cinsel taciz suçlaması yapılmıştı ve bu iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrıca Arnault'un 6 ödül verilmeden önce kazananları sızdırdığı da iddia edilmişti.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENMİŞTİ

Yapılan cinsel istismar ve sızdırmalar nedeniyle birçok prostesto gösterileri düzenlenmiş ve Akademi büyük tepki toplamıştı. Fransız fotoğrafçı tüm iddiaları reddetse de bu olanlar nedeniyle Akademi üyelerinden şair Katarina Frostenson ve diğer başka üyeler istifa etmişti.

2019'A ERTELENDİ

İsveç Akademisi, skandallar sonrası ilk kararını bugün açıkladı. Akademi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermeme kararı aldı. Jüri kararını 2019'a erteledi. Yani bu durumda hem 2018, hem de 2019'un kazananı gelecek sene açıklanacak. Bu prestijli ödül ise 75 yıldır ilk kez verilmeyecek.

HALKIN NOBEL'E GÜVENİ AZALDI

Avrupa medyası; 1901 yılında yaşanan skandaldan sonra bu olayın en büyük skandal olduğunu belirtiyor. Yetkililer ayrıca bu kararı halkın Nobel Ödüleri'ne azalan güveni nedeniyle aldığını belirtti.