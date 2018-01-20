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87'lik çiftin 70 yıllık aşkı

70 yıldır aynı yastığa baş koyan Mehmet ve Şerife Alpat çifti, evlilik yıl dönümlerinde kendilerine hazırlanan sürprizle unutulmaz bir gün yaşadı.

İHA | 20.01.2018 - 10:01..
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87 yaşında olan Mehmet ve Şerife Alpta çifti, evlilikleriyle herkese örnek oluyor. Bir elleri bastonlarında diğer elleri birbirinde olan çift, yıllardır süren evliliklerini birbirine gösterdikleri anlayışa bağlıyor.

Restoranın girişinde yaşlı çift konfetiler eşliğinde karşılanırken, ikili için özel bir masa hazırlatan ekiplerin sürprizi yaşlı çifti duygulandırdı. Yaşlı çift, kendileri için özel olarak güllerle donatılan masada keyifle yemeklerini yedi.

"DÜNYADA TEK DAYANAĞIM EŞİM, GERİSİ BOŞ"

Hayat arkadaşını çok sevdiğini ve ömürlerini de mutlulukla geçirmeyi istediğini söyleyen 87 yaşındaki Mehmet Alpat, “Şikayetçi değiliz birbirimizden önümüz iyi geldi sonumuz da iyi olsun. Bazen kötü bazen de iyi gün olmuştur ama Allah’a şükür derinlemesine bir kötülük olmadı. Cenab-ı Allah’ın hiç hoşuna gitmeyen şey evlilerin ayrılmasıdır. Onun için gençler ayrılmasınlar birbirlerinin ufak tefek kusurlarını hoş karşılayarak hayatlarını zehir etmeden güzel bir ömür yaşasınlar. Dünyada tek dayanağım eşim, neden sevmeyeyim, gerisi boş.” ifadelerini kullandı.

87'lik çiftin 70 yıllık aşkı

“GÜLECEKSİNİZ AMA BEN BUNU GEZERKEN SEVMEZDİM”

Eşiyle uzun yıllar birbirlerini anlayışla idare ettiklerini ve gençlerin kızgınlıkla birbirlerinden ayrılmamaları gerektiğini dile getiren Şerife Alpat, “Çocuğumuz olmadığı için üzüntüyle geçirdik. Eltilerimin çocukları vardı onları biz büyüttük, evlendirdik. Biraz akrabalık vardı sokakta bir araya büyük hepimiz şimdi güleceksiniz ama ben bunu gezerken sevmezdim. Ama babam beni verdiğinde ben de tamam dedim.” diye konuştu.

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