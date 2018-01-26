Okurlarını bekleyen kitaplar

Yayınevlerinin yeni yayımladıkları kitapları raflarda yerini aldı. Kitapseverlerin beğenisine sunulan eserler arasında her okura göre kitap var. Kitap Ayracı, yayımlanan kitapları sizler için derledi.
Bu hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin gözden kaçırmaması gereken eserler. Raflarda yerini alan yapıtlarda, her edebiyatsevere hitap eden kitaplar mevcut.
Yayınevlerinin okuyucularına sunduğu kitaplara yenileri eklenirken, biz de sizin için yayımlanan kitaplara göz attık.
SAM SHEPARD - İÇİMDEKİ KİŞİ
Modern Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden, oyun yazarı, öykücü, oyuncu, yönetmen Sam Shepard, İçimdeki Kişi’de, babasının öldüğü yaştaki bir adamın geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki yolculuğuna odaklanıyor.
Yazar: Sam Shepard
Yayınevi: Everest Yayınları
Çeviren: Ahmet Ergeç
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 176
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GUNTER ANDRES - İNSANIN ESKİMİŞLİĞİ
Filozof, aktivist ve eleştirmen kimliğiyle günümüz tartışmalarına hızla yeniden dahil olmaya başlayan Günther Anders, en önemli yapıtı sayılan İnsanın Eskimişliği’nde ortaya attığı “Prometheusçu Utanç” kavramıyla, teknolojiye yönelik en erken tarihli ve en zengin eleştirilerden birini dile getiriyor.
Yazar: Günter Anders
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Herdem Belen
Türü: Düşünce
Baskı yılı: 2018
Syf: 430
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FEYİZ ERDOĞAN - MEMLEKET KOKUSU
Birbirlerine deli gibi âşık Safiye ve Osman, Nevrekop’taki çiftliğin meyve bahçesinde el ele yürüdükleri güzel günleri geride bırakmışlardı. Bulgar çetecilerin köyleri yakıp yıkmaya başlamasıyla, evlerini terk etmek zorunda kalınca, bir at arabasında İstanbul’a doğru yola çıkarlar.
Safiye, Osman, yaşlı halaları ve iki küçük çocuğun bu çetin yolculukta tek dayanağı vardır: Memleket kokusu...
Yazar: Feyiz Erdoğan
Yayınevi: Mona Yayıncılık
Baskı yılı: 2017
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 190
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NAOMI ALDERMAN - GÜÇ
“GÜÇ” sahibi olduklarını ve parmaklarının bir hareketiyle ölümle bile sonuçlanabilecek korkunç bir acı verebileceklerini keşfederler.
Yazar: Naomi Alderman
Yayınevi: Misis Kitap
Çeviren: Umut Akbaş
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 62
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SUAT KEMAL ANGI - DÜNYADA BİR YERDE
Dünyada Bir Yerde zamanlar ve sekanslar arası yumuşak geçişlerle ilerleyen, şiirle el ele tutuşmuş bir anlatı.
Yazar: Suat Kemal Angı
Yayınevi: Raskol'un Baltası
Türü: Roman
Dili: Türkçe
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HATİCE EROĞLU AKDOĞAN - KADINLARIMIZ
Bu kadınların ezilmişliklerini oluşturan yol, yöntem ve araçlar kendiliğinden gelişim sürecinin içinde öylesine saklı kaldı.
Onların yaşadıklarının özel olarak görünür kılınması, işte bu kitabın en önemli işlevlerinden biri olacaktır.
Yazar: Hatice Eroğlu Akdoğan
Yayınevi: Ceylan Yayınları
Türü: İnceleme, araştırma
Syf: 248
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MAHMUT ŞENOL - BİZİM UNUTTUĞUMUZ ŞEY
Mahmut Şenol, Bizim Unuttuğumuz Şey’le zamanın tozunu alan hikâyeler anlatıyor.
Yazar: Mahmut Şenol
Yayınevi: Tefrika Yayınları
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 72
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JANETTE WINTERSON - SANAT BAŞKALDIRIR
Jeanette Winterson,kaleminde sanata dair yerinde saptamalar.
Yazar: Janette Winterson
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Çeviren: Zeynep Baransel
Syf: 192
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ERDAL ATABEK - HAYVANLAR BİZE NE ÖĞRETİR
Hep biz hayvanlara bir şeyler öğrettik. Sirk hayvanlarını eğittik, ev hayvanlarını eğittik. Köpeklere itaati, kedilere sadakati öğrettik. Ama asıl, hayvanlar bize çok şey öğretti.
Yaşamanın doğallığını, kendini korumayı, bir alanı işaretlenmeyi, onlar bize öğretti. Öğrenebilseydik, belki daha insanca yaşardık.
Yazar: Erdal Atabek
Yayınevi: Kitapsaati Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 96
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BENJAMIN RENNER - KİM KORKAR HAİN TİLKİDEN
Kim Korkar Hain Tilkiden, her yaştan okuyucuya keyifli anlar yaşatacak bir çizgi roman.
Yazan- çizen: Benjamin Renner
Yayınevi: BAOBAB Yayınları
Türü: Çizgi roman
Çeviren: Doğan Şima
Syf: 264
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]