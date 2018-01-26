Okurlarını bekleyen kitaplar

Yayınevlerinin yeni yayımladıkları kitapları raflarda yerini aldı. Kitapseverlerin beğenisine sunulan eserler arasında her okura göre kitap var. Kitap Ayracı, yayımlanan kitapları sizler için derledi.

Bu hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin gözden kaçırmaması gereken eserler. Raflarda yerini alan yapıtlarda, her edebiyatsevere hitap eden kitaplar mevcut.

Yayınevlerinin okuyucularına sunduğu kitaplara yenileri eklenirken, biz de sizin için yayımlanan kitaplara göz attık.

SAM SHEPARD - İÇİMDEKİ KİŞİ

Modern Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden, oyun yazarı, öykücü, oyuncu, yönetmen Sam Shepard, İçimdeki Kişi’de, babasının öldüğü yaştaki bir adamın geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki yolculuğuna odaklanıyor.

Yazar: Sam Shepard

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Ahmet Ergeç

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 176

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D&R

GUNTER ANDRES - İNSANIN ESKİMİŞLİĞİ

Filozof, aktivist ve eleştirmen kimliğiyle günümüz tartışmalarına hızla yeniden dahil olmaya başlayan Günther Anders, en önemli yapıtı sayılan İnsanın Eskimişliği’nde ortaya attığı “Prometheusçu Utanç” kavramıyla, teknolojiye yönelik en erken tarihli ve en zengin eleştirilerden birini dile getiriyor.

Yazar: Günter Anders

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Herdem Belen

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Syf: 430

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Pandora

FEYİZ ERDOĞAN - MEMLEKET KOKUSU

Birbirlerine deli gibi âşık Safiye ve Osman, Nevrekop’taki çiftliğin meyve bahçesinde el ele yürüdükleri güzel günleri geride bırakmışlardı. Bulgar çetecilerin köyleri yakıp yıkmaya başlamasıyla, evlerini terk etmek zorunda kalınca, bir at arabasında İstanbul’a doğru yola çıkarlar.

Safiye, Osman, yaşlı halaları ve iki küçük çocuğun bu çetin yolculukta tek dayanağı vardır: Memleket kokusu...

Yazar: Feyiz Erdoğan

Yayınevi: Mona Yayıncılık

Baskı yılı: 2017

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 190

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İdefix

NAOMI ALDERMAN - GÜÇ

“GÜÇ” sahibi olduklarını ve parmaklarının bir hareketiyle ölümle bile sonuçlanabilecek korkunç bir acı verebileceklerini keşfederler.

Yazar: Naomi Alderman

Yayınevi: Misis Kitap

Çeviren: Umut Akbaş

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 62

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İdefix

SUAT KEMAL ANGI - DÜNYADA BİR YERDE





Dünyada Bir Yerde zamanlar ve sekanslar arası yumuşak geçişlerle ilerleyen, şiirle el ele tutuşmuş bir anlatı.

Yazar: Suat Kemal Angı

Yayınevi: Raskol'un Baltası

Türü: Roman

Dili: Türkçe

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D&R

HATİCE EROĞLU AKDOĞAN - KADINLARIMIZ

Bu kadınların ezilmişliklerini oluşturan yol, yöntem ve araçlar kendiliğinden gelişim sürecinin içinde öylesine saklı kaldı.

Onların yaşadıklarının özel olarak görünür kılınması, işte bu kitabın en önemli işlevlerinden biri olacaktır.

Yazar: Hatice Eroğlu Akdoğan

Yayınevi: Ceylan Yayınları

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 248

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Nezih

MAHMUT ŞENOL - BİZİM UNUTTUĞUMUZ ŞEY

Mahmut Şenol, Bizim Unuttuğumuz Şey’le zamanın tozunu alan hikâyeler anlatıyor.

Yazar: Mahmut Şenol

Yayınevi: Tefrika Yayınları

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 72

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D&R

JANETTE WINTERSON - SANAT BAŞKALDIRIR

Jeanette Winterson,kaleminde sanata dair yerinde saptamalar.

Yazar: Janette Winterson

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Çeviren: Zeynep Baransel

Syf: 192

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D&R

ERDAL ATABEK - HAYVANLAR BİZE NE ÖĞRETİR

Hep biz hayvanlara bir şeyler öğrettik. Sirk hayvanlarını eğittik, ev hayvanlarını eğittik. Köpeklere itaati, kedilere sadakati öğrettik. Ama asıl, hayvanlar bize çok şey öğretti.

Yaşamanın doğallığını, kendini korumayı, bir alanı işaretlenmeyi, onlar bize öğretti. Öğrenebilseydik, belki daha insanca yaşardık.

Yazar: Erdal Atabek

Yayınevi: Kitapsaati Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 96

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İdefix

BENJAMIN RENNER - KİM KORKAR HAİN TİLKİDEN

Kim Korkar Hain Tilkiden, her yaştan okuyucuya keyifli anlar yaşatacak bir çizgi roman.

Yazan- çizen: Benjamin Renner

Yayınevi: BAOBAB Yayınları

Türü: Çizgi roman

Çeviren: Doğan Şima

Syf: 264

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]