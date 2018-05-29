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Kuzey Kore ile ABD arasında yıllar sonra üst düzey temas

Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması planlanan zirve için, ABD ve Singapur'a üst düzey diplomatlarını gönderdiği belirtiliyor.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 12:17..
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Kuzey Kore ile ABD arasında gerçekleştirilmesi planlanan Singapur zirvesi her ne kadar belirsizliğini korusa da, konunun çözüme kavuşabilmesi açısından görüşme trafiği devam ediyor.

ABD ve Kuzey Kore arasında yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyan tarihi zirve konusunda tarihi bir adıma hazırlanılıyor.

Kuzey Kore ile ABD arasında yıllar sonra üst düzey temas


18 YIL SONRA İLK

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı ve Kuzey Kore lideri Kim'in sağ kolu Kim Yong Chol, Pekin'de Çinli yetkililerle temasları sonrası yarın ABD'ye uçacak.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol'ün ABD'ye yapacağı belirtilen ziyareti doğrulanırsa bu Kuzey Kore'den ABD'ye 18 yıl sonra yapılan en üst düzeyli ziyaret olacak.

YASAK PROBLEMİ

Kim Yong Chol Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle ABD ve Güney Kore tarafından 2010 ve 2016 yıllarında kara listeye alınmıştı.

ABD'ye gitmesi normalde yasak olan Kim'in ziyareti gerçekleşirse bu ABD'nin yetkiliye uyguladığı yaptırımdan feragat ettiği anlamına geliyor.



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