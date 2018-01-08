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Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla örgüte nefes aldırmıyor.

İHA | 08.01.2018 - 15:27..
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Hakkari Şemdinli’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

ART ARDA OPERASYONLAR

Hakkari Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen adli aramada bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 1.182 fişek ve iki el bombası ele geçirildi.

Mardin Dargeçit’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Biksi makineli tüfeği, beş roketatar mühimmatı, 5 el bombası, 850 fişek ve üç örgüt kıyafeti ele geçirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bingöl Genç’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Doçka uçaksavar silahı, 79 Doçka uçaksavar mühimmatı, bir el yapımı patlayıcı ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 10 tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

TERÖRİSTLER TESLİM OLUYOR

Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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