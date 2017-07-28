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İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 500 şişe sahte içki ile 400 litre etil ve metil alkol ele geçirildi.

28.07.2017 - 14:16
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Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin Sarıgöl Mahallesi'nde bir gecekonduda ürettiği sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi.

4 ŞÜPHELİ KAÇTI

Polisin operasyonu sırasında kapıyı içeriden kilitleyen 4 şüpheli, gecekondunun çatısını kırarak kaçtı.

İstanbul'da sahte içki operasyonu

Adreste yapılan aramada 500 şişe sahte içki, 400 litre etil ve metil alkol, 10 bin sahte bandrol ile çok sayıda boş şişe ve kapak bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da sahte içki operasyonu

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